"Au mieux un an à vivre" : le légendaire entraîneur Sven-Göran Eriksson révèle être gravement malade

Ancien joueur et entraîneur, Sven Göran-Eriksson a confié, à la presse suédoise, souffrir d'un cancer inopérable, lui laissant probablement moins d'un an à vivre. Le premier sélectionneur étranger de l'Angleterre, âgé de 75 ans, a raconté avoir découvert qu'il était gravement malade après avoir fait un malaise.

Il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Discret depuis qu'il a quitté son poste de directeur sportif de Karlstad, il y a quelques mois, alors que des rumeurs le disaient gravement malade, Sven-Göran Eriksson a révélé être atteint d'un cancer. "Tout le monde comprend que j'ai une maladie qui n'est pas bonne. Tout le monde devine que c'est un cancer et c'est effectivement le cas. Mais je dois me battre aussi longtemps que je peux", a confié dans une interview à la radio suédoise P1 l'ancien sélectionneur de l'Angleterre (2001-2006), quart de finaliste des Coupes du monde 2002 et 2006 et de l'Euro 2004.

Vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec Göteborg en 1982 et de la Coupe des Coupes avec la Lazio Rome en 1999, avec qui il a été champion d'Italie la saison suivante, l'ex-entraîneur scandinave s'est retiré du monde du football en février 2023, après avoir été diagnostiqué suite à un malaise. "J'étais en parfaite santé. Je me suis effondré, je me suis évanoui et je me suis retrouvé à l'hôpital", a-t-il raconté. "Et il s'est avéré que j'avais un cancer. La veille, j'avais couru cinq kilomètres."

Une maladie que l'on ne peut pas opérer. Sven-Göran Eriksson, ancien joueur, entraîneur et sélectionneur

"Je ne souffre pas beaucoup. Mais on m'a diagnostiqué une maladie que l'on peut ralentir mais que l'on ne peut pas opérer", a indiqué l'homme, aujourd'hui âgé de 75 ans, peu optimiste sur ses chances de survie. "Au mieux peut-être un an à vivre, au pire un peu moins. (...) Je ne pense pas que mes médecins puissent en être totalement sûrs."

Condamné à court terme, Sven-Göran Eriksson a assuré vouloir continuer à profiter du temps qui lui reste. "Il vaut mieux ne pas y penser. Vous devez tromper votre cerveau. Je pourrais y penser tout le temps, m'asseoir et me morfondre, me sentir malchanceux. Je pense qu'il est facile de finir comme ça", a-t-il expliqué mais "il faut voir le côté positif des choses". "Il ne faut pas renoncer face à l'adversité. C'est le plus dur à affronter, bien sûr, mais il faut essayer d'en tirer quelque chose de positif."