Football : aux Pays-Bas, la technologie intelligente testée contre le racisme dans les stades

Le PSV teste, par exemple, l'utilisation de caméras sonores dans le stade pour mesurer et localiser l'engagement et l'enthousiasme des supporters, qui pourraient également, grâce à une intelligence artificielle, simultanément détecter un son "anormal", comme un commentaire raciste, qui pourrait être écouté en direct ou en différé et inciter à agir si nécessaire.

Au PEC Zwolle, dans l'est du pays, les visiteurs peuvent désormais se rendre aux matchs avec leur billet sur leur téléphone portable, accessibles via une application mobile pouvant donner aux supporters des informations en temps réel sur les conditions de sécurité autour du stade. "D'autres techniques, notamment l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, seront également utilisées pour améliorer (...) la sécurité sociale dans le stade", a fait savoir la KNVB.