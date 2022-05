Auxerre retrouve la Ligue 1 et Saint-Etienne plonge en Ligue 2 au terme d'un match émaillé d'incidents

Tenue en échec dans les derniers instants du match aller (1-1), l'AS Saint-Etienne a perdu, dimanche 29 mai, aux tirs au but, son barrage contre l'AJ Auxerre (1-1 (5-4 TAB)). Rapidement surpris par des Bourguignons plus entreprenants (Sakhi, 1-0, 51'), les locaux ont pourtant arraché l'égalisation à l'orée du dernier quart d'heure (Camara, 1-1, 76') dans un stade Geoffroy-Guichard en ébullition. Ils ne sont ensuite plus parvenus à trouver la faille et ont finalement cédé lors d'une séance de tirs au but irrespirable et où un seul échec aura été commis. Celui de trop.