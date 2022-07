Avec 248.075 spectateurs, l'Euro 2022 bat déjà le record d'affluence de la compétition

Ce succès populaire incontestable a franchi un nouveau palier, jeudi 14 juillet. Avec 8173 personnes venues assister à France-Belgique (2-1), au New York Stadium de Rotherham, l'Euro anglais est un peu plus entré dans l'histoire. En 2017, la compétition aux Pays-Bas avait réuni 240.000 spectateurs. Cinq ans plus tard, alors que la phase de poules n'est pas encore terminée, l'UEFA annonce, vendredi 15 juillet, que l'édition 2022 est d'ores et déjà celle enregistrant la plus grande affluence.