Baiser forcé à Jenni Hermoso : deux ans et demi de prison requis contre l'ex-patron du foot espagnol Luis Rubiales

Le parquet espagnol a réclamé, mercredi 27 mars, deux ans et demi de prison à l'encontre de l'ex-patron du football ibérique, Luis Rubiales. Il est poursuivi pour "agression sexuelle" et délit de "coercition", après avoir imposé un baiser à la footballeuse Jenni Hermoso en août 2023. Un geste qui avait choqué en Espagne et à l'étranger.

De la prison pour Luis Rubiales ? Suspendu trois ans par la Fifa, et interdit d'exercer "toute activité relative au football" après le baiser forcé infligé à la footballeuse espagnole, Jennifer Hermoso, le 20 août dernier, à Sydney, à l'issue de la finale de la Coupe du monde remportée par la Roja, l'ex-président démissionnaire de la Fédération royale de football (RFEF) n'en a pas fini avec la justice.

Inculpé en Espagne pour son geste obscène, le parquet a requis, mercredi 27 mars, une peine de deux ans et demi d'emprisonnement contre l'ancien dirigeant ibérique, un an pour le délit d'agression sexuelle et un an et demi pour coercition, selon les réquisitions publiées avant le procès.

Il est lui notamment reproché d'avoir fait pression sur la numéro 10 de l'équipe d'Espagne pour qu'elle affirme que le baiser avait été consenti. Ce que l'attaquante du club mexicain des Tigres avait réfuté le 2 janvier dernier. Auditionnée dans le cadre de sa plainte déposée en septembre 2023, elle avait réitéré que le geste n'avait été "à aucun moment consenti". Elle avait déclaré s'être "sentie vulnérable et victime (...) d'un acte impulsif et sexiste".

Je me suis sentie vulnérable Jennifer Hermoso, attaquante de l'équipe d'Espagne

Selon des propos rapportés par les médias locaux, elle avait en outre indiqué avoir été victime d'intenses pressions, un "harcèlement" de la part de Luis Rubiales et de son entourage, après l'incident diffusé en mondovision, ce qui a "altéré sa vie, en produisant une situation de troubles et de tristesse". "Tout est désormais entre les mains de la justice, c'est tout ce que je peux dire", s'était contentée de commenter Jenni Hermoso à sa sortie du tribunal.

Depuis une réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violence sexuelle, avec des peines encourues allant d'une amende à quatre ans de prison. En cas de condamnation, Luis Rubiales n'irait pas nécessairement derrière les barreaux. En Espagne, les peines ne sont généralement pas appliquées si elles ne dépassent pas individuellement deux ans.