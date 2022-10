Ballon d'Or 2022 : personne ne le méritait plus que Karim Benzema

Pouvait-il en être autrement ? Après une décennie "de toi à moi" entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, à l'exception de l'intermède croate Luka Modric en 2018, le Ballon d'Or s'est trouvé un nouveau propriétaire. Si l'identité du futur lauréat 2022 faisait peu de doute, le grandissime favori ayant déjà, disait-on, neuf doigts posés sur le Graal individuel tant convoité, il manquait encore l'officialisation. Elle est arrivée, lundi 17 octobre, à l'occasion d'une cérémonie en grande pompe au théâtre du Châtelet à Paris. Pour le symbole, et surtout pour l'image, Karim Benzema a reçu la prestigieuse distinction des mains de son ancien entraîneur Zinedine Zidane, dernier joueur français à l'avoir soulevée 24 ans plus tôt.

Un couronnement aussi historique - il devient le cinquième Français "seulement" à être récompensé après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et donc "Zizou" (1998) - qu'unanime. Dans le détail, l'attaquant du Real Madrid devance largement Sadio Mané, pourtant champion d'Afrique avec le Sénégal et finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool. Un écart de points jamais vu entre un vainqueur et son dauphin, faisant de l'enfant de Bron, qui soufflera ses 35 bougies, le 19 décembre, au lendemain de la finale du Mondial qatari, le Ballon d'Or le plus indiscutable de l'histoire. Un Ballon d'Or qui ne souffre d'aucune contestation, tant il s'est imposé comme une évidence.