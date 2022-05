Ballon d'Or : qui le mérite plus que Karim Benzema ?

"Sorti de l'ombre" du Portugais, ses performances, considérées à leur juste valeur, ont fait de lui un candidat crédible au Ballon d'Or 2021. Mais ses statistiques flamboyantes (30 buts et 9 passes décisives en 46 matchs) et le soutien de Zinedine Zidane, dernier lauréat français en 1998, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Jean-Pierre Papin (1991), n'ont pas suffi. Sa saison blanche de trophées, à l'exception de la Ligue des nations (remportée pour son retour en Bleu, après plus de cinq ans d'absence) l'a stoppé au pied du podium, derrière le trio Lionel Messi - vainqueur de la Copa America -, Robert Lewandowski - Soulier d'Or européen -, et Jorginho, qui a réalisé le rare doublé Ligue des champions-Euro.

"L'an dernier, je n'étais pas loin, mais je n'avais pas remporté de trophée (en club)", a admis Karim Benzema dans L'Équipe, le 4 avril dernier. En s'approchant du Ballon d'Or, l'appétit est venu et la distinction individuelle suprême est clairement devenue "un objectif". "Là, je fais une très bonne saison." Et quelle saison !

Que ce soit en Liga, que le Real Madrid a conquis grâce à ses 26 réalisations (meilleur buteur) et 11 passes décisives (co-meilleur passeur, avec Ousmane Dembélé), ou en Ligue des champions, où il a déjà inscrit 15 buts, dont 10 en phase à élimination directe - ce que seul Cristiano Ronaldo avait réussi lors de la saison 2016-2017 -, le "Nueve" transforme tout ce qu'il touche en or.