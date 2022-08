Ballon d’Or : Christopher Nkunku dans le Top 30, une présence bien méritée

En effet, alors que Karim Benzema, Kylian Mbappé et Mike Maignan, évoluant respectivement au Real Madrid, au Paris Saint-Germain et à l’AC Milan, ont remporté leur championnat national, Christopher Nkunku et le RB Leipzig n’ont pu faire mieux qu’une 4e place, validée de justesse à la dernière journée de championnat. Le joueur formé au PSG s’est cependant réconforté avec la coupe d’Allemagne.

En revanche, sur le plan individuel, Christopher Nkunku a réalisé une saison 2021/2022 tonitruante, tout simplement la meilleure de sa carrière : 35 buts et 16 passes décisives en 52 matchs. Avec 20 buts et 16 passes décisives en Bundesliga, l’international français est le 2e meilleur contributeur du championnat, juste derrière le Polonais Robert Lewandowski (35 buts et 4 passes).

Sa saison complète lui a permis d’être désigné joueur du mois à quatre reprises et de faire partie de l’équipe de la saison, aux côtés du Norvégien Erling Haaland et de Robert Lewandowski. Et cerise sur le gâteau : Christopher Nkunku a remporté le titre de joueur de la saison en Bundesliga. Le dernier et unique Français à avoir remporté ce titre est Franck Ribéry, en 2008.