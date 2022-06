Fraude fiscale : condamné en Espagne, l'ex-footballeur Samuel Eto'o plaide coupable pour éviter d'aller en prison

Il n'ira pas en prison. Poursuivi pour fraude fiscale, l'ex-footballeur camerounais Samuel Eto'o a conclu un accord avec le parquet espagnol afin d'éviter son incarcération, a annoncé ce lundi un tribunal de Barcelone. L'ex-joueur, qui évoluait au FC Barcelone au moment des faits, a été condamné à une amende et à une peine de 22 mois de prison. Un aménagement rendu possible par le fait que cette peine est inférieure à deux ans, et que l'ex-joueur n'a pas d'antécédents judiciaires en Espagne.

Le montant de l'amende que devra payer le joueur n'a pas été communiqué par le tribunal, mais il s'élève à environ 1,8 million d'euros, selon la presse espagnole. Samuel Eto'o et José Maria Mesalles - son ex-représentant qui a été condamné pour sa part à 12 mois de prison et à une amende - devront par ailleurs rembourser au fisc espagnol la somme fraudée, soit près de 3,9 millions d'euros.