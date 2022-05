Coupe du monde 2022 : le maillot spécial de l'Ukraine en écho à la guerre

Au centre de cette carte, la mention "United for Ukraine" ("Unis pour l'Ukraine", en français) est inscrite en lettres capitales. Le logo "U24", en lien avec l'appel aux dons lancé par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, via la plateforme de financement participatif "United24", se fait aussi une place de choix sur le maillot. Dans le dos, le numéro des joueurs intégrera lui aussi une référence à la guerre. Y figureront le nom des villes martyres, comme Boutcha, Irpin ou encore Borodianka, "des colonies qui ont été défendues et continuent d'être défendues par de vrais héros, et que le monde entier connaît déjà."

Uniquement utilisés pendant la préparation, ces maillots, produits en exemplaires limités, seront remis à chacune des villes mentionnées pour les musées locaux. "Le reste des pièces seront ensuite mises aux enchères et les fonds récoltés seront transférés à la plateforme United24", conclut le communiqué de l'UAF, dans le but d'aider à "la restauration de l'Ukraine".