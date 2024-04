Bayern Munich-Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale aller de Ligue des champions ?

Géants du football sur le Vieux Continent, le Bayern Munich et le Real Madrid se retrouvent de nouveau dans le carré final de la Ligue des champions. Les Bavarois, qui ont cédé leur titre de champion d'Allemagne, une première depuis 2013, vont tenter de relever la tête face à des Madrilènes immortels. Un demi-finale aller à suivre, mardi 30 avril, en direct à la télévision sur Canal+ et RMC Sport 1, ainsi qu'en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Vingt étoiles plein les yeux. D'un côté, le grand Bayern Munich et ses six Ligues des champions. De l'autre, l'immense Real Madrid, recordman de la compétition, et ses 14 "Coupes aux grandes oreilles". Ces monuments du football européen se retrouvent, mardi 30 avril, à l'Allianz Arena de Munich, en demi-finale aller de la C1.

Par le passé, Bavarois et Madrilènes nous ont offert des matchs en quarts ou en demi-finales entrés dans la légende. Dans l'histoire de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, ils se sont affrontés à 26 reprises (12 victoires pour le Real, 11 pour le Bayern et 3 nuls), en faisant le duel le plus disputé, quasiment toujours en phase à élimination directe.

"L'histoire du Bayern avec cette compétition est la même que la nôtre", a lancé l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti, à la veille de leurs retrouvailles. Il n'empêche que la bande à Vini Jr., en route vers le titre en Liga, fait figure de favorite face à une formation munichoise en crise. Dépossédé du titre de champion d'Allemagne pour la première fois depuis 2013 par le Bayer Leverkusen, le Bayern est empêtré dans des polémiques à répétition, un écho à ses frasques des années 90 qui lui ont valu le surnom de FC Hollywood.

La demi-finale aller de Ligue des champions Bayern Munich-Real Madrid est à suivre à partir de 21h en direct sur Canal+ et RMC Sport 1, ainsi qu'en live commenté sur TF1info.