"Quelque chose s'est brisé" : forfait pour l'Euro 2024, Thibaut Courtois tacle le sélectionneur de la Belgique

Blessé depuis le début de la saison, Thibaut Courtois a officialisé, mardi 19 décembre, son forfait pour l'Euro 2024, que la Belgique disputera en Allemagne l'été prochain. Le gardien du Real Madrid a aussi pris le temps de s'excuser après la polémique du "brassard gate", qui avait conduit à son départ précipité de la sélection, en juin. Actuellement en convalescence, il n'a toutefois pas épargné son sélectionneur, Domenico Tedesco, jugeant que ce dernier lui a manqué de respect.

L'Euro 2024, ce sera sans lui. Et c'est un coup dur pour la Belgique. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche, le 10 août dernier, Thibaut Courtois poursuit sa convalescence. Mais alors qu'un retour est espéré pour avril-mai 2024, le gardien du Real Madrid a jeté un froid sur les "Diables rouges". Dans un long entretien à Sporza, le portier flamand a annoncé qu'il ne participera pas au prochain championnat d'Europe des nations, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. "En raison de ma blessure, il n'y aura de toute façon pas d'Euro 2024 pour moi", a-t-il déclaré.

"Je dois d'abord récupérer à 100% de ma blessure", a justifié le Madrilène. "Si j'ai de la chance, je pourrai jouer un autre match en mai (avec le Real Madrid, ndlr). Mais on ne peut jamais être prêt à 100% pour un grand tournoi (...) Je pense qu'il est préférable d'apporter immédiatement cette clarté à l'équipe nationale. Je ne vais pas être dans le but à 80%, alors que nous avons d'autres bons gardiens", a-t-il expliqué, en référence à Koen Casteels et Matz Sels, qui l'ont suppléé dans la cage belge. "Je mets mon honneur de côté et ne serai qu’un supporter supplémentaire en juin. J'espère qu'ils gagneront l'Euro 2024."

Thibaut Courtois "s'excuse à 100%" pour l'affaire du brassard

Supporter numéro un de la Belgique, plutôt bien lotie avec une poule composée de la Slovaquie, de la Roumanie et d'un barragiste (Israël, Bosnie-Herzégovine, Ukraine ou Islande), Thibaut Courtois a assuré que l'histoire du brassard n'avait pas pesé dans son choix. Vexé, disait-on, de ne pas en avoir hérité, il avait quitté précipitamment le rassemblement de juin, y voyant un manque de respect et de considération du sélectionneur, Domenico Tedesco. Une réaction à chaud qu'il a dit regretter. "Je voudrais m'excuser pour cela. C'était une mauvaise décision de partir", a-t-il reconnu. "Je voudrais m'excuser auprès de l'équipe et surtout auprès des supporters. Je pense que ce sont eux qui ont été les plus choqués. (...) Je m'excuse à 100%."

Néanmoins, s'il a voulu faire amende honorable, Thibaut Courtois n'a pu cacher sa rancœur à l'encontre de son sélectionneur. Réfutant au passage avoir quitté la sélection après le match contre l'Autriche (1-1) en raison du "brassard gate", comme sous-entendu par Domenico Tedesco. "Cela n'a rien à voir avec le poste de capitaine, toute l'histoire est bien plus nuancée que cela. Ce match contre l'Autriche était mon 102e avec les Diables rouges avec un hommage pour ma centième sélection", a-t-il raconté.

Avant de détailler la manière dont il apprit que le choix du capitanat s'était porté sur Romelu Lukaku, et non sur lui : "J'étais à Tubize (le Clairefontaine belge, ndlr) toute la semaine, il ne m'a pas parlé plus d'une minute. (...) J'ai déjà senti qu'il se passait quelque chose d'étrange. Le samedi du match, quelques heures avant le coup d'envoi, Tedesco a appelé Lukaku et moi. Quand il a dit que Romelu était capitaine contre l'Autriche et que j'étais capitaine contre l'Estonie, quelque chose s'est brisé en moi."

La porte n'est définitivement pas fermée pour moi. Thibaut Courtois, gardien de la Belgique

"Pour tenter d'arranger les choses, j'ai parlé avec (Franky) Vercauteren (le directeur technique de la Fédération belge, ndlr) jusqu'à 4h30 du matin. (...) Mais Tedesco est parti au bout de 15 à 20 minutes, il en avait assez de me parler. L'entraîneur n'a fait aucun effort pour trouver une solution, il m'a juste dit qu'il expliquerait tout à la presse. Il voulait faire pression sur moi pour que je ne parte pas", a accusé Thibaut Courtois. "Ce qui n'est pas correct, car il s'agissait d'une discussion privée. (...) Quand on empile tout ça et qu'il y a cette relation de confiance rompue, on arrive à un point où cela devient difficile. Et je ne sais pas quelle solution on va trouver, car dans une relation, la première chose qu'il faut, c'est la confiance."

Marqué par cet épisode, le portier de 31 ans a voulu finir sur une note positive. "La porte (de l'équipe nationale) n'est définitivement pas fermée pour moi", a-t-il affirmé en guise de conclusion. "Cependant, je sais que je dois rester concentré sur le Real Madrid cette saison. Et le championnat d'Europe ne figure pas dans les plans d'un retour parfait. Rien n'est éternel dans le football." Reste à voir si, après avoir lu et écouté son gardien, Domenico Tedesco l'entendra de cette oreille.