Football : Benjamin Mendy de retour sur un terrain à Lorient, une première depuis son acquittement

Visé par plusieurs plaintes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, des accusations qu'il a toujours contestées, évoquant des relations consenties qui se sont déroulées à son domicile, l'ancien joueur de Manchester City, immédiatement suspendu par le club anglais, avait été incarcéré en août 2021, passant quatre mois en détention provisoire.

Dans un premier procès en janvier dernier, le jury l'avait déclaré non coupable de six viols et d'une agression sexuelle, à l'issue de quatre mois d'audience. En juin, un second procès s'était penché sur les deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict, et l'avait déclaré non coupable, mettant fin à toutes les procédures engagées contre Mendy par la justice britannique.