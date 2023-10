Football : bientôt des déplacements en train pour les Bleus ?

Si l'équipe féminine coachée par Hervé Renard et les Espoirs de Thierry Henry ont déjà eu l'occasion de prendre le train, "nous sommes conscients de la difficulté particulière concernant l'équipe de France masculine", a ajouté Philippe Diallo. "J'ai demandé comment on peut faire, en respectant les impératifs sportifs. Il y a des questions de temps de déplacement, de récupération, de sécurité, de confort des autres passagers... Si, demain, je mets l'équipe de France gare de Lyon (Paris), il est possible de générer un attroupement et que les trains ne soient pas à l'heure", a noté le dirigeant.

"En mars, nous avons des matchs sur le territoire français, on s'est laissé le temps avec la SNCF et les pouvoirs publics, pour étudier toutes les facettes de cette question", a-t-il poursuivi, alors que les Bleus, privés du Stade de France, sont attendus à Lyon et à Marseille, pour deux rencontres amicales. En juin, juste avant l'Euro 2024, ils se déplaceront à Bordeaux et à Metz. "Notre objectif est clair : mettre en place toutes les conditions pour se déplacer en train", afin de "bénéficier de la lumière" médiatique des Bleus et influer sur l'ensemble des déplacements dans le milieu du football français, a insisté Philippe Diallo.