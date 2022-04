Mondial 2022 : la 2e phase de la billetterie débute aujourd'hui

Pour les spectateurs venus de l'étranger, les prix des billets individuels pour le premier tour s'échelonnent entre 62 et 200 euros (soit 250 et 800 riyals qatariens) pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 550 et 1460 euros (2200 et 5850 riyals).

Les tarifs des billets réservés aux résidents du Qatar courent de 10 à 190 euros (40 à 750 riyals) l'unité. En moyenne, ils sont 30% plus cher que lors du Mondial précédent en Russie en 2018.