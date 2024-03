EN IMAGES - Les maillots de l'équipe de France pour l'Euro 2024 et les JO dévoilés

La Fédération française de football a dévoilé ce lundi les nouveaux maillots des Bleus. Ces tuniques, identiques pour la sélection féminine, seront celles de l'Euro 2024 et des Jeux olympiques. Kylian Mbappé et ses coéquipiers les porteront pour la première fois samedi 23 mars, lors d'une rencontre amicale face à l'Allemagne (21h sur TF1).

Du bleu, du blanc, du rouge : les nouveaux maillots de l'équipe de France sont prêts. La Fédération française de football a dévoilé ce lundi 18 mars les tuniques que porteront les Bleus notamment à l'occasion de l'Euro 2024. Nouveauté cette année : l'équipe de France féminine jouera avec la même collection dans les prochaines semaines. Les équipes olympiques les porteront également.

Coq géant et drapeau tricolore

Comme à son habitude, le maillot domicile est bleu, avec un col aux couleurs du drapeau tricolore. Sur la poitrine, le coq est doré, aux dimensions plus imposantes qu'à l'accoutumée. Il met en valeurs les deux étoiles symbolisant les titres de champions du monde 1998 et 2018. Le short est blanc, et les chaussettes rouges.

Le maillot extérieur conserve sa traditionnelle couleur blanche, avec des bandes bleues rappelant la tunique domicile sur les cols et les manches. De légères rayures bleues et rouges accompagnent le maillot, qui conserve son "coq géant" doré sur la poitrine. Le short est bleu, et les chaussettes toujours rouges.

Première sortie des hommes de Didier Deschamps avec le maillot bleu le samedi 23 mars, à Lyon, à l'occasion d'une rencontre amicale face à l'Allemagne (21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info). Le maillot blanc, lui, sera inauguré le mardi 26, à Marseille, face au Chili (21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info).

Ce "maillot générationnel", comme le qualifie la FFF sur son site, dessiné par son équipementier Nike, sera également utilisé par l'équipe de France espoirs de Thierry Henry, notamment à l'occasion des Jeux olympiques.

L'équipe de France féminine n'est pas en reste, puisque les Bleues d'Hervé Renard étrenneront, elles aussi, ces tuniques pendant les Jeux. Ces dernières années, elles disposaient d'une collection spéciale. Avec une seule différence pour ces deux sélections : l'absence des deux étoiles.