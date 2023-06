Mercato : quel été pour les joueurs de l'équipe de France ?

Le feuilleton de l'été a déjà commencé. En envoyant, avant de partir en équipe nationale pour les rencontres contre Gibraltar (3-0) et la Grèce (1-0), une lettre à ses dirigeants pour décliner l'option qui aurait pu prolonger son bail jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé a visiblement lancé un invraisemblable bras de fer. Ne souhaitant pas voir son attaquant partir libre l'été prochain, le PSG a d'ores et déjà annoncé qu'il serait vendu avant septembre prochain si le natif de Bondy ne prolongeait pas son contrat. De son côté, le capitaine des Bleus a répété à l'envi qu'il évoluerait dans la capitale lors du prochain exercice. Nul doute que cette saga va animer les deux prochains mois.

Souvent lié à de grands clubs depuis son explosion lors de la Coupe du monde au Qatar, Randal Kolo Muani a, en plus, réalisé une saison de grande qualité avec son club de l'Eintracht Francfort (23 buts, 17 passes décisives toutes compétitions confondues). Si sa destination n'est pas encore connue, l'ancien Nantais devrait quitter l'Allemagne lors de ce mercato. Le tout contre une indemnité de transfert probablement coquette, l'attaquant étant évalué à 65 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le Bayern Munich et Manchester United figurent parmi les écuries les plus intéressées, rapporte L'Équipe.