Bon dernier de Ligue 1, Dijon va-t-il battre le record du pire bilan sur une saison ?

De manière générale, dans une configuration à 20 clubs et une victoire à trois points, il est rare de voir des clubs peiner à dépasser les 20 points. Avec 34 points engrangés en 2006-2007 ou en 2016-2017, les clubs de Nantes et Bastia ont, eux, occupé la dernière place avec 34 points. Un total considérable si l'on se réfère à la saison des Lensois, achevée avec 17 points. Même si leur série actuelle est catastrophique, les joueurs de Dijon ne rentreront donc pas dans les livres de records. Que ce soit pour les points marqués ou pour les buts encaissés et inscrits. Dans ce deux domaines, ils sont en effet assez loin des pires bilans.

Notons que le DFCO peut encore améliorer son bilan comptable grâce aux deux dernières rencontres de la saison. Opposés successivement à Nantes puis Saint-Étienne, les joueurs de David Linarès tenteront de glaner six point supplémentaires ces prochaines semaines. De quoi dépasser les 20 points et se donner un peu de baume au cœur avant la trêve estivale et la préparation d'un nouvel exercice, en Ligue 2 cette fois.