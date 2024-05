Dortmund-PSG : Dembélé, l'ex que le Borussia n'a pas pardonné

Après Barcelone, Ousmane Dembélé s'apprête à remettre les pieds à Dortmund, mercredi 1ᵉʳ mai. "Dembouz" va retrouver le Borussia, qu'il a quitté précipitamment en 2017 après une seule saison, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Des fans aux dirigeants, le club lui en veut toujours.

"Les histoires d'amour se finissent mal... en général", chantaient les Rita Mitsouko. Celles entre Ousmane Dembélé et ses exs n'échappent pas à cette règle tacite. Deux semaines après avoir "climatisé" Montjuïc (1-4), où il a affiché son plus beau sourire en réponse aux sifflets et quolibets des fans du Barça, amers de l'avoir vu partir l'été précédent, le champion du monde 2018 a le droit à de nouvelles retrouvailles qui s'annoncent tout aussi fraîches.

Cette fois, "Dembouz" devrait être pris en grippe par les supporters du Borussia Dortmund, qu'il affronte avec le PSG, ce mercredi 1ᵉʳ mai, au Signal Iduna Park, à l'occasion des demi-finales aller de la Ligue des champions (à 21h, en live commenté sur TF1info). La faute, là encore, à un départ hâtif qu'ils n'ont toujours pas digéré, même sept ans après.

En rembobinant le film, on comprend les raisons de ce désamour. Le gamin de Vernon n'a beau avoir passé qu'une saison - mais de quelle saison parle-t-on ! -, en 2016-2017, dans la Ruhr, ancienne terre minière, grise et noire, il a enchanté le mythique "Mur jaune" de l'ex-Westfalenstadion. Cajolé à l'époque par Thomas Tuchel, une vieille connaissance parisienne, apôtre du jeu de transition, il est rapidement devenu le chouchou des "Noir et Jaune".

Ses accélérations soudaines et ses dribbles chaloupés ont tout de suite fait mouche. En confiance, il a beaucoup joué (50 rencontres, sa plus grosse saison depuis le début de sa carrière), épargné par les blessures qui deviendront trop récurrentes à Barcelone (784 jours d'absence entre 2017 et 2023). Enchaîner les matchs lui a permis de gagner en densité et en efficacité (10 buts et 22 passes décisives, son meilleur bilan en carrière). "Avec lui, Dortmund a de l'or", jugeait alors l'ancien défenseur du BvB, Thomas Helmer, qui s'interrogeait toutefois sur la capacité du club allemand à "le garder".

Avec le recul, cela sonnait comme une prémonition. À l'été 2017, un an seulement après son arrivée en provenance de Rennes, le ciel jusqu'alors dégagé et ensoleillé s'est obscurci subitement. Approché par le Barça, contraint de voir Neymar s'envoler vers Paris pour la somme record de 222 millions d'euros, Ousmane Dembélé a réclamé à la surprise générale son départ. Prêt à tout pour forcer son transfert en Catalogne, il a entamé une grève de l'entraînement. Après une semaine d'un bras de fer, qui a donné lieu à "l'affaire Dembélé", le Borussia s'est résolu à le laisser partir à contrecœur, en échange de 135 millions d'euros.

Ousmane Dembélé a évolué sous les couleurs du Borussia Dortmund avec Pierre-Emerick Aubameyang lors de la saison 2016-2017. - CHRISTOF STACHE / AFP

Un épisode qui a laissé des traces. "Son comportement avait été absolument inacceptable. Ne pas accepter un contrat, ça ne va pas du tout. Cette attitude avait été une catastrophe", a taclé dans les colonnes de L'Équipe Matthias Sammer, ancien cadre du Borussia devenu conseiller spécial. "Il avait conquis les cœurs de nos fans avant de tout gâcher inutilement", a résumé Hans-Joachim Watzke, directeur général du BvB, interrogé en marge du retour d'Ousmane Dembélé à Dortmund pour la première fois depuis 2017.

En 2019, deux ans après son départ, une blessure - une de plus - l'a privé du voyage en Allemagne avec le Barça. Quant à cette saison, lorsque le PSG est allé arracher le nul outre-Rhin (1-1), "Dembouz" est resté à Paris, suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes.

Une longue attente qui rend ses retrouvailles encore plus spéciales. Outre l'accueil, plus qu'hostile, que vont lui réserver les supporters du Borussia, c'est la réaction d'Ousmane Dembélé qui sera scrutée. Il a démontré face au Barça que cela ne le gênait pas. "Ce n'est pas quelque chose qui m'affecte. Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets", a-t-il expliqué au micro de Canal+ après avoir été désigné "homme du match" à Montjuïc, où il a célébré sans retenue son but avant qu'un mème le montrant tout sourire à 4-1 ne devienne viral. On se demande bien quelle attitude il adoptera s'il marque contre le Borussia.