Le Borussia Dortmund, équipe surprise de cette édition 2024, et le Real Madrid s'affrontent samedi 1ᵉʳ juin, à Wembley, en finale de la Ligue des champions. Un match au sommet à suivre en direct à la télévision sur TF1, ainsi qu'en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Le match que tout le monde attend. Après une saison riche en émotions, les deux meilleures équipes de cette édition de Ligue des champions vont se départager samedi 1ᵉʳ juin, dans la mythique enceinte de Wembley (à Londres). D'un côté, l'inévitable Real Madrid, qui dispute sa 18e finale dans la plus prestigieuse des compétitions et vise une… 15ᵉ étoile. Malgré des blessures en cascade, les joueurs de Carlo Ancelotti ont réalisé un parcours exemplaire, s'offrant notamment le scalp du tenant du titre Manchester City et du Bayern Munich.

Reus et Kroos face à face pour leur dernière

De l'autre côté, le surprenant Borussia Dortmund qui, malgré une saison difficile sur la scène nationale (5ᵉ au final), est parvenu à se hisser sur la dernière marche de cette C1 2023-24. Et avec la manière, puisque les joueurs d'Edin Terzić ont éliminé l'Atletico de Madrid et le Paris Saint-Germain, excusez du peu. "Ce qui attire le plus mon attention, c'est leur attitude et la façon dont ils se sont battus pour arriver en finale, comme ils l'ont démontré lors des deux matchs face au PSG. Leur façon de se battre et leur envie est ce qu'il me préoccupe le plus", a justement pointé l'entraîneur madrilène en conférence de presse.

De part et d'autre, cette rencontre aura un goût particulier - encore plus que celui d'une finale de Coupe d'Europe - puisqu'il s'agit des dernières apparitions de Toni Kroos (Real Madrid) et de Marco Reus (Borussia Dortmund) avec leurs équipes respectives. Les deux hommes ont, chacun à leur manière, contribué à écrire une grande page de l'histoire de leur club.

La finale de Ligue des champions Borussia Dormund-Real Madrid, dont le coup d'envoi sera donné samedi à 21h sur TF1, est à suivre en live commenté sur TF1info.