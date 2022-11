Pelé hospitalisé dans un état préoccupant, sa famille se veut rassurante

Très agité à son arrivée à l'hôpital, Pelé a été diagnostiqué avec une confusion mentale. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, affaibli, aurait aussi du mal à se nourrir. Un état de santé général qui inquiéterait les soignants et ses proches, qui ont toutefois tenu à rassurer ses millions de fans. "Beaucoup d'alarmes dans les médias aujourd'hui concernant la santé de mon père. Il est à l'hôpital pour réguler sa médication", a écrit sur Instagram sa fille Kely Nascimento, actuellement au Qatar.

"Je ne saute pas dans un avion pour y courir. J'y serai pour le Nouvel An et promets de poster quelques photos. Il n'y a ni surprise ni urgence", a-t-elle assuré. "Nous sommes très reconnaissants pour l'affection et l'amour que vous nous transmettez."