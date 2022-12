La famille de Pelé passe Noël à son chevet, le Brésil retient son souffle

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, âgé de 82 ans, qui souffre d'un cancer du côlon découvert en septembre 2021, est hospitalisé à Sao Paulo depuis la fin novembre et ses médecins avaient fait état dans la semaine d'une "progression" de son cancer ainsi que d'une "insuffisance rénale et cardiaque". Son état de santé avait suscité des inquiétudes pendant toute la durée de la Coupe du monde de football, dont il est l'une des légendes. Une légère amélioration avait permis au "roi Pelé" d'assister à la finale entre la France et l'Argentine, depuis son lit d'hôpital. Après le match, il avait même félicité l'Argentin Lionel Messi pour son sacre "mérité" face à la France.