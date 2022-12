Mort de Pelé : l'histoire de sa photo légendaire avec Maradona et Platini

À l'exception de Johan Cruyff, qui a dû décliner l'invitation, personne ne manque à l'appel. Pelé, venu donner le coup d'envoi en costume trois pièces, et Diego Maradona, portant un maillot floqué de l'inscription "No Drug" ("Non à la drogue"), ont, eux aussi, fait la route pour célébrer le numéro 10 français. En lever de rideau du match opposant l'équipe de France, sacrée championne d'Europe en 1984, à une sélection mondiale, coachée par Trappatoni et Hidalgo, les trois génies prennent la pose pour une photo légendaire. À l'image, de gauche à droite, "El Pibe de Oro", "Rei Pelé" et "Platoche" se serrent la main.