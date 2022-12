"Une nuit de plus ensemble" : une des filles de Pelé publie une photo avec son père sur son lit d'hôpital

Chaque nouvelle nuit est une victoire. Kely Cristina Nascimento, l'une des filles de Pelé, a publié une photo avec son père ce vendredi 23 décembre dans la soirée. On la voit enlacer le footballeur brésilien, couché sur son lit d'hôpital à Sao Paulo. "On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble", a-t-elle écrit pour accompagner le cliché, publié sur Instagram vers 23h locales.