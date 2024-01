"C'est parce qu'on est le Qatar, qu'on est arabes ?" : la mairie de Paris et le PSG s'attaquent sur la vente du Parc des Princes

Malgré l'abandon du projet du PSG de candidater au rachat du Stade de France, les relations ne se sont pas réchauffées entre le club parisien et la ville de Paris. C'est même tout le contraire, puisque les dirigeants qataris et la mairie continuent d'étaler sur la place publique leurs désaccords au sujet de la vente du Parc des Princes. Alors que l'équipe d'Anne Hidalgo a assuré ne pas vouloir le céder "au Qatar", le président Nasser Al-Khelaïfi a sous-entendu une part de racisme dans ce dossier.

Ils n'en finissent plus de se déchirer. Depuis de très longs mois, la mairie de Paris et le PSG s'écharpent, par médias interposés, au sujet de la vente du Parc des Princes, que Qatar Sports Investments (QSI), le propriétaire du club de la capitale, locataire des lieux, convoite dans une logique d'expansion. Après l'abandon, début janvier, du projet de rachat du Stade de France, une piste un temps envisagée par le fonds qatari avant d'y renoncer, l'équipe d'Anne Hidalgo a tendu la main aux champions de France pour une reprise des négociations sur "le maintien du PSG" au sein de l'enceinte de la porte d'Auteuil.

Sans pour autant la céder aux Qataris. "Cela me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar. Je m'opposerai à toute vente", a lancé, le 5 janvier, au micro de Sud Radio, David Belliard, l'un des adjoints à la mairie de Paris, en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie.

On mérite plus de respect Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG

Des propos que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a peu appréciés. Et il l'a fait savoir. "Peut-être que c'est parce qu'on est du Qatar, parce qu'on est arabes ?", s'est-il emporté, mardi 9 janvier, sur l'antenne de RMC. "Même légalement, je ne pense pas qu'il peut dire cela... C'est grave, vraiment ! Du racisme ? Je ne sais pas ce qu'en disent les avocats, mais c'est vraiment grave." "Ça fait très mal. Pas à moi, mais comme humain, ce n'est pas bien. On est en France, on est dans le pays de la liberté. Je pense que ça c'est vraiment très grave", a poursuivi le dirigeant qatari. "Pour le reste, on ne se cache pas (...) une des conditions, c'est d'être propriétaire du stade. Si on veut être compétitif avec les autres clubs européens, on est obligé d'avoir notre stade."

"Le Parc, c'est le meilleur stade au monde. Mais nos supporters ont besoin de plus grand, plus proche du terrain, on veut avoir le meilleur stade du monde et on veut investir. Aujourd'hui, avec notre investisseur (Arctos, ndlr) et le fair-play financier, on n'a pas le choix. S'ils ne veulent pas (vendre le Parc des Princes), on part ! Et ce serait le pire choix", a-t-il assuré, rappelant que QSI "a fait beaucoup pour Paris". "Je pense qu'on mérite plus de respect. J'adore Paris, je suis fier d'être là. Je veux du respect."

Une suspicion de "racisme" formulée par "NAK", contre laquelle s'est insurgée David Belliard. "Me traiter de raciste relève de la diffamation, et n'est pas au niveau des enjeux de ce débat important", a réagi l'élu écologiste auprès du Parisien. Avant d'"assumer" à nouveau sa position au sujet de la non-vente du Parc des Princes : "J'ai indiqué explicitement que je m'opposerai à la vente du Parc aux Qataris, actuels locataires via le PSG, ainsi qu'à tout autre intérêt privé. Ce sont mes mots exacts que chacun peut retrouver dans mon interview. (...) Je crois que cela doit rester un bien commun et donc un bien municipal."

Cette nouvelle passe d'armes ne risque pas de réchauffer les relations déjà distendues entre la mairie de Paris et le PSG. La reprise des négociations, mise sur la table quelques jours plus tôt, ne devrait pas intervenir dans l'immédiat.