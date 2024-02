Nigeria-Côte d'Ivoire : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de la CAN 2024 ?

L'Afrique est toute proche de connaître son futur champion, qui succédera au Sénégal titré en 2022. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2024, affronte le Nigeria, dimanche 11 février, en finale. Un choc à suivre en direct sur beIN SPORTS 1 et en live commenté sur TF1info à partir de 21h.

Le dénouement approche. Après un mois de compétition, qui a vu les grands favoris – le Sénégal, champion d'Afrique en titre, l'Égypte ou encore le Maroc – tomber les uns après les autres, la CAN 2024 va rendre son verdict, dimanche 11 février. Miraculée, après un premier tour catastrophique qui a poussé dehors Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire sera bien au rendez-vous de sa finale à domicile. Les hommes d'Emerse Faé, dont on ne donnait pas cher de la peau il y a encore deux semaines, vont jouer le titre face au Nigeria, qui rêve d'accrocher une quatrième étoile.

Avec le soutien inconditionnel de leur public, au Stade olympique d'Ébimpé, à Abidjan, les partenaires de Sébastien Haller, unique buteur en demi-finale contre le Congo (1-0), vont essayer d'écrire l'une des plus belles de leurs histoires. Et ainsi marcher dans les traces de leurs aînés, Gervinho et Yaya Touré, derniers "Éléphants" titrés en 2015.

La finale, dont le coup d'envoi sera donné à 21h sur beIN SPORTS 1, est à suivre en live commenté sur TF1info.