EN DIRECT - Nigeria-Côte d'Ivoire : qui va remporter la finale de cette folle CAN 2024 ?

Après un mois de rebondissements, la CAN 2024 va rendre son verdict, dimanche 11 février, avec la finale opposant le Nigeria au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les "Éléphants" ivoiriens, revenus de nulle part, s'accrochent à leur rêve de soulever la Coupe d'Afrique pour la troisième fois, face à des "Super Eagles" qui visent une quatrième étoile. Un dénouement à suivre sur TF1info.

On l'espère toute aussi renversante, à l'image d'une Coupe d'Afrique des nations épique qui aura été une succession de surprises (Congo, Afrique du Sud, Cap-Vert...) et surtout de grosses déceptions (Sénégal, Égypte, Maroc...). Dimanche 11 février (à 21h, en live commenté sur TF1info), la finale de la CAN 2024 opposera le Nigeria, vainqueur en demi-finale de l'Afrique du Sud (1-1, 4-2 t.a.b) au terme d'un scénario fou, à la Côte d'Ivoire, le pays hôte miraculé après un premier tour qui a failli briser un rêve national. Tombeurs du Congo (1-0), les "Éléphants" ne sont plus qu'à 90 minutes (peut-être un peu plus) ce que personne n'osait imaginer il y a encore deux semaines.

Tout est devenu possible quand, à la surprise générale, les hommes d'Emerse Faé, qui a remplacé Jean-Louis Gasset durant la compétition, ont éliminé le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Depuis plus rien ne semble en mesure de les arrêter sur la route vers un troisième titre continental, après 1992 et 2015. Sauf peut-être l'imprévisible Nigeria de Victor Osimhen, capable du meilleur mais aussi du pire. De quoi nous offrir une finale plus ouverte que jamais.

