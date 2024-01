CAN 2024 : "Nous aurions tous pu être morts", l'avion de la Gambie a frôlé le drame en plein vol

Grosse frayeur pour l'équipe de Gambie, mercredi, alors qu'elle faisait route pour la CAN 2024. À bord de l'avion qui devait les emmener en Côte d'Ivoire, plusieurs membres de la délégation gambienne ont fait un malaise après une panne d'oxygène dans la cabine. "Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts", a assuré leur sélectionneur.

Ils ont eu la peur de vie. À trois jours du début de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), samedi 13 janvier, la sélection gambienne s'est envolée, mercredi 10 janvier, pour la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition. Mais le vol a failli virer au drame. L'appareil qui transportait les "Scorpions", le surnom de l'équipe nationale, a connu une avarie technique, peu de temps après avoir décollé. "L'avion était en vol depuis neuf minutes lorsque l'équipage s'est rendu compte du problème et a immédiatement demandé à rentrer à Banjul", a communiqué la Fédération gambienne de football.

Selon les premiers éléments, l'appareil a été confronté à "une perte de pression et d'oxygène dans la cabine". La plupart des passagers se sont endormis au bout de quelques minutes seulement. "Nous aurions tous pu être morts", a raconté au média belge néerlandophone Het Nieuwsblad le sélectionneur Tom Saintfiet. "Nous nous sommes tous endormis rapidement, moi aussi. J'ai fait de courts rêves sur la façon dont ma vie se déroulait. Au bout de neuf minutes, le pilote a décidé de faire demi-tour car il n'y avait pas d'alimentation en oxygène. Certains joueurs ne se sont pas réveillés immédiatement après l'atterrissage. Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts."

"Les conséquences auraient pu être bien pires"

"Dès que nous sommes entrés dans le petit avion loué, nous avons remarqué l'énorme chaleur qui nous faisait transpirer", a pesté sur Instagram l'ancien défenseur de Saint-Étienne, Saidy Janko, qui a dénoncé des conditions de vol "inacceptables". "L'équipage nous a assurés que la climatisation se mettrait en marche dès que nous serions dans les airs. Mais la chaleur inhumaine, combinée au manque croissant d'oxygène, a causé de graves maux de tête et des étourdissements extrêmes. De plus, d'autres se sont endormis profondément quelques minutes après être montés à bord ou avoir décollé. (...) Le pilote n'a pas eu d'autre choix que de faire un atterrissage en urgence à Banjul. (...) Sans ça, les conséquences auraient pu être bien pires."

"Tous les membres de la délégation sont en sécurité et en bonne santé", a assuré la Fédération gambienne. Retournés à leur hôtel à Banjul, ils doivent redécoller pour la Côte d'Ivoire, jeudi 11 janvier, à quatre jours de leur entrée en lice contre le Sénégal. Autant dire que les "Scorpions" vont devoir rapidement passer à autre chose. Pas la meilleure entrée en matière possible, après leur grève la veille pour obtenir une prime de groupe de 500.000 euros pour leur qualification à la CAN 2024. Ils avaient obtenu gain de cause, après avoir boycotté le dernier entraînement sur le sol gambien, à la grande colère de leurs fans.