Course à la Ligue des champions, lutte pour le maintien, der' de Mbappé (ou pas)... Pourquoi vous ne devez pas rater l'ultime journée de L1

En bas de tableau, l'enjeu est tout autre : assurer la survie du club dans l'élite du football français. Bordeaux, lanterne rouge avec 28 points, semble presque condamné. Le champion de France 2009 pourrait rejoindre la Ligue 2 pour la première fois depuis 1992. Pour éviter une soirée tristement historique, les Bordelais doivent impérativement s'imposer à Brest, et espérer des défaites de Metz et Saint-Étienne (31 points pour les deux clubs). Et encore, les hommes de David Guion doivent bénéficier d'une meilleure différence de buts que leurs adversaires pour se sauver. Or, ils possèdent actuellement 12 buts de retard sur Metz, et 6 sur les Verts. Mission (quasiment) impossible.