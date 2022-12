Football : avec la "Celebration Week", la Ligue 1 lance son "Boxing Day"

Même son nom n'a rien de Français. Ce mercredi, pour le retour de la Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) inaugure sa "Celebration Week", son "Boxing Day" à la française, inspiré de la Premier League, le championnat anglais. Après plus de six semaines d'absence pour laisser place à la Coupe du monde, le football tricolore, toujours deux étoiles au-dessus du coq, profite des fêtes de fin d'année pour relancer sa saison.

Habituellement, les 20 clubs de Ligue 1 sont au repos pour Noël et le Nouvel an : la dernière journée avant la trêve se situe généralement vers le 20 décembre, et reprend autour du 5 janvier, avec une rencontre de Coupe de France. Mondial au Qatar oblige, cette année, rien n'est pareil. Les joueurs de l'élite ont laissé leurs crampons de côté le 13 novembre dernier, pour une trêve de plus d'un mois et demi, et retrouvent les terrains ce mercredi 28 décembre.