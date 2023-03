Ligue 1 : le PSG champion, bataille OM-Lens... Opta prédit l'épilogue de la saison

Qui sera champion ? Qui jouera l'Europe ? Et qui sera relégué en Ligue 2 ? Au lendemain du nul concédé par l'OM contre Strasbourg (2-2), dimanche 12 mars, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Opta a mis en ligne ses prédictions pour la fin du championnat. Grâce à son supercalculateur, qui simule les matchs à jouer des milliers de fois et estime la probabilité de chaque résultat en utilisant les côtes du marché des paris et les classements, sur la base des performances historiques et récentes, le champion des stats a prédit, en pourcentage, la position de chaque club au soir de la 38e journée.

Le rendu final du statisticien est proche de l'actuel classement. Avec dix points d'avance à 11 journées de la fin, le PSG est quasiment assuré (99,6% de chances) de soulever son 11e titre de champion de France. Le club de la capitale deviendrait seul le club le plus couronné de la compétition, après avoir égalé les 10 sacres de Saint-Étienne en 2022. Comme la saison passée, les Parisiens auraient l'Olympique de Marseille pour dauphin (75,2%). Lens, large vainqueur à Clermont (0-4) ce week-end, avec un triplé supersonique de Loïs Openda, entré dans l'histoire de la Ligue 1, verrait sa saison logiquement récompensée en terminant troisième (39,7%), une place qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.