Jusqu'à six millions d'euros par mois : découvrez les plus gros salaires de Ligue 1

Le journal "L'Équipe" a publié ce jeudi les salaires des joueurs de Ligue 1. Sans surprise, le classement est dominé par le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain est largement représenté dans le Top 30.

Combien touchent les stars de la Ligue 1 ? Le journal L'Équipe a publié ce jeudi les salaires mensuels bruts d'une partie des joueurs du championnat de France, à quelques semaines de la fin de l'exercice 2023/2024. Sans surprise, Kylian Mbappé, vedette du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1 encore pour quelques mois, figure en tête du classement.

Selon L'Équipe, le capitaine de l'équipe de France toucherait six millions d'euros bruts chaque mois, plus de cinq fois plus que n'importe quel autre joueur du championnat. Celui qui quittera le PSG en juin prochain, en fin de contrat, devancerait ses coéquipiers Ousmane Dembélé et Marquinhos, tous deux sur la deuxième marche du podium. L'ailier des Bleus et le capitaine du club de la capitale toucheraient chacun 1.120.000 euros bruts chaque mois.

13 joueurs du PSG dans le Top 15

Le PSG, confortable leader du championnat et toujours en lice en Ligue des champions, est d'ailleurs largement représenté dans ce classement. Ainsi, toujours d'après L'Équipe, 13 des 15 plus gros salaires de la Ligue 1 évoluent au PSG. Seules exceptions ? Pierre-Emerick Aubameyang, l'avant-centre de l'OM, et Wissam Ben Yedder, l'attaquant de Monaco, tous deux à 650.000 euros bruts, selon la même source.

Outre le PSG, seuls trois autres clubs sont représentés dans le Top 30 : l'OM (5) et Monaco (1), donc, ainsi que l'OL (6). En somme, pas franchement les équipes les mieux placées au classement à huit journées du terme de la saison. Aucun joueur de Lille, quatrième, Nice, cinquième, ou Lens, sixième, ne figurent dans le haut du panier de la grille salariale de la Ligue 1. Encore moins du Stade Brestois, étonnant deuxième du championnat.

De tels écarts au classement des salaires se retrouvent également dans celui des entraîneurs. D'après la même source, Luis Enrique, le technicien espagnol du PSG, toucherait plus de 900.000 euros bruts chaque mois.

Un niveau de revenus près de quatre fois supérieur à celui de son dauphin, l'Autrichien Adi Hütter, le coach de l'AS Monaco (250.000 euros bruts mensuels). Et plus de 46 fois plus élevé que le salaire estimé de Carles Martinez Novell, l'entraîneur espagnol de Toulouse (20.000 euros bruts mensuels), qui figure en queue de classement.