Comment le championnat anglais féminin espère-t-il mettre à profit le succès de l'Euro 2022 ?

Le fossé pourrait encore s'élargir dans les années à venir, dans la foulée d'un Euro 2022 plus que réussi. Sur le plan sportif, les Lionesses ont réussi leur pari et disputeront la finale contre l'Allemagne. De quoi gagner le cœur d'un public sevré de victoires sur la scène internationale depuis plusieurs décennies. "Je pense que nous avons déjà été une source d’inspiration pour le pays", se félicite la sélectionneuse Sarina Wiegman. "Vous savez, quand vous gagnez un tournoi majeur, cela fait vraiment une différence et cela me rendrait très fier", ajoute-t-elle, même si elle concède que "la plupart du temps, vous ne vous rendez compte de l’impact que probablement 15 ans plus tard".

Signe de cet engouement, le tournoi a attiré les foules. La plus grande affluence totale pour un Euro, établie en 2017 aux Pays-Bas (247.041), a été battue en Angleterre dès la... 2e journée de phases de poules, avant d'être doublée après les demi-finales (487.683).

De même, 68.871 personnes se sont massées dans les travées d'Old Trafford pour assister à la victoire du pays-hôte contre l'Autriche (1-0). Après deux demi-finales records, qui ont attiré chacune plus de 28.000 spectateurs, la finale (dimanche, 18h, en direct sur TF1), dans un Wembley à guichets fermés (87.000 spectateurs) devrait effacer cette marque et devenir la finale de l'Euro, hommes et femmes confondus, attirant le plus de monde en tribunes (devant les 79.115 personnes présentes pour Espagne-URSS, en 1964). Suffisant pour créer un cercle vertueux durable.