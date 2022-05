5 mai 1992 : il y a 30 ans, l'enfer de Furiani

5 mai 1992, il est 20h15. Jean-Pierre Paoli, le speaker du stade Armand-Cesari, invite les supporters de la tribune nord "à ne pas taper des pieds, surtout sur les parties métalliques". Depuis 19h, les responsables de la sécurité de Furiani s'inquiètent du comportement de la nouvelle structure montée à la hâte, sur laquelle travaillaient encore plus de 200 personnes la veille. Les tubes soutenant l'échafaudage, posés sur des cales en bois et des parpaings empilés, mais non scellés, commencent à bouger. Des pièces de la structure métallique se détachent, dégringolent du sommet de la tribune et s'échouent en contrebas.

Sous la tribune qui menace de céder, des techniciens s'affairent à resserrer des vices et boulons. À côté, les 18.000 spectateurs surexcités attendent le coup d'envoi de la demi-finale de Coupe de France, opposant le SC Bastia au grand OM de Bernard Tapie, prévu à 20h30. Il est encore temps d'arrêter le match. Soudain, à 20h23, un bruit sourd se fait entendre. Tel "un château de carte qui s'écroule", une partie de la tribune nord - qui se révélera trop vite et trop mal montée - se dérobe sous leurs pieds. Aux cris de ferveur du public succèdent ceux d'agonie et de détresse. Près de 3000 personnes, assises sur la vingtaine de rangs supérieurs, gisent, 15 mètres plus bas, dans un amas d'acier, de tôles et de sièges.