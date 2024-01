"Ça va trop vite !" : Kylian Mbappé en a mis plein la vue aux amateurs de Revel

Le rêve de l'US Revel s'est brisé sur le PSG. Les pensionnaires de Régional 1 sont tombés avec les honneurs (9-0), dimanche 7 janvier, en 32es de finale de la Coupe de France. Ils n'ont rien pu faire pour arrêter Kylian Mbappé, auteur d'un triplé.

Ils en garderont un souvenir impérissable. Et ce malgré la lourde défaite contre le PSG (0-9), dimanche 7 janvier, en 32es de finale de la Coupe de France. Un match à sens unique lors duquel les amateurs de Revel, qui évoluent en Régional 1 (6ᵉ division française), ont pu voir Kylian Mbappé en action sur la pelouse du Stade Pierre-Fabre. Pour le plus grand plaisir des enfants de la commune occitane, qui avaient appelé de leurs vœux le capitaine de l'équipe de France à jouer cette rencontre.

Dans l'antre habituel des rugbymen du Castres Olympique, "Kyks" - aligné d'entrée - a régalé avec un triplé (16e, 45e, 48e), qui lui a permis de devenir le meilleur buteur parisien de l'histoire de la compétition (30 buts). "Avant le match, on s'imagine des choses, qu'on peut le stopper tout ça. Mais on voit sur le terrain que c'est vraiment très très rapide, énorme", a commenté au micro de beIN SPORTS le défenseur de l'US Revel, Maxence N'Guessan, qui lui a fait face pendant 90 minutes. "On voit un peu à la télé, on se dit : 'putain merde, qu'est-ce qu'il fait ?!'. Mais quand on est en direct avec lui sur le terrain... ça va trop vite !"

Incapables d'arrêter Kylian Mbappé, qui a aussi délivré une passe décisive, les Revélois n'ont toutefois pas perdu leur sourire au coup de sifflet final. "C'est le match d'une vie, le résultat est anecdotique. On a vécu une folle expérience et un week-end incroyable", a résumé Maxime Zahil, le numéro 10 de l'US Revel, qui a eu le bonheur de récupérer le maillot de la star du PSG, qu'il avait déjà affronté à trois reprises chez les jeunes. Un geste qu'il a qualifié de "très sympa et très classe".