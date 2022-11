Coupe du monde 2022 : 10.000 supporters de l'équipe de France attendus au Qatar

En outre, l'ambassadeur de France au Qatar a défendu le pays hôte, cible de critiques ces derniers mois. Jean-Baptiste Faivre a évoqué des "idées préconçues" sur le Qatar dans l'Hexagone. "Il faudrait plus d'équilibre, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui", a-t-il poursuivi, avant d'insister sur la qualité du "partenariat" entre les deux États. "Bien sûr, le Qatar est connu comme un partenaire économique, et c'est vrai, car les investissements et les contrats sont synonymes d'emplois et de croissance en France, mais les relations entre le Qatar et la France vont bien au-delà."