Coupe du monde 2022 : Angleterre, Brésil, France... découvrez les équipes les plus chères du Mondial

L'Angleterre remporte la palme de l'équipe la plus "chère", pesant près de 1,5 milliard d'euros. À lui seul, le jeune milieu du Borussia Dortmund, Jude Bellingham possède une valeur marchande de 202 millions d'euros, la plus haute des joueurs du Mondial. Le Brésil de Vinicius Jr (200 millions d'euros) et la France de Kylian Mbappé (185 millions d'euros), respectivement 1,455 milliard d'euros et 1,337 milliard d'euros, complètent le podium. Des données qui démontrent la profondeur du réservoir tricolore, Didier Deschamps ayant dû composer avec les blessures de plusieurs cadres (Paul Pogba, Ngolo Kanté, Mike Maignan notamment).