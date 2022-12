Coupe du monde 2022 : Angleterre-France en quarts, du jamais vu à ce niveau

C'est une rivalité centenaire. Elle a donné lieu à des affrontements mémorables, restés gravés dans les mémoires. Et, dans les prochains jours, elle va être ravivée. Vainqueurs de la Pologne (3-1), dimanche 4 décembre, grâce à un Olivier Giroud historique et un Kylian Mbappé clinique, les Bleus étaient en salle d'attente. Ils devaient attendre pour connaître le nom de leurs futurs adversaires en quarts de finale. Pour cela, il fallait regarder du côté du Al-Bayt Stadium, où s'affrontaient l'Angleterre, finaliste du dernier Euro, et le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Un choc qui n'est allé que le sens des Three Lions (3-0).

Samedi 10 décembre (à 20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), des deux côtés de la Manche, on s'arrêtera de respirer. Pour la première fois depuis le 13 juin 2017 (victoire 3-2 des Bleus), et la 34e fois depuis 1923, la France et l'Angleterre vont s'affronter. Une confrontation qui a plus souvent tourné à l'avantage des Britanniques (17 victoires, 6 nuls et 10 défaites).