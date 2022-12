"Rien ne peut nous arriver" : des Bleus en demies et ambitieux

"On était prévenus et préparés, on savait que ce serait très engagé. On a répondu avec nos armes", a confirmé Adrien Rabiot en zone-mixte. "Je ne dirais pas qu'on a douté, mais il y a eu un peu de souffrance. On a su faire mal quand il le fallait. (...) On ne peut pas toujours dominer de la tête et des épaules, il y a des moments on souffre. Il faut savoir souffrir, on a su faire le dos rond et piquer au moment." Un mental et un état d'esprit soulignés par Didier Deschamps sur TF1. "On est peut-être un peu heureux, mais c'est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties, mais c'est avec les cœurs et les tripes qu'on a tenu ce but d'avance", a insisté le sélectionneur tricolore. "On a répondu présent, encore une fois. C'est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce (samedi) soir, on va savourer."