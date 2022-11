"Appeler Veretout et Konaté, c'est cohérent" : la liste de Deschamps décryptée par Rio Mavuba

Au lendemain de la dernière défaite des Bleus au Danemark (2-0), le 25 septembre dernier, vous exprimiez des doutes, partagés par beaucoup, sur cette équipe de France. Persistent-ils après l'annonce de cette liste ?

Oui, ça ne change rien. Je considère qu'il y a toujours autant de points d'interrogations qui entourent cette équipe. À l'approche du Mondial, les questionnements que j'avais, à l'issue du dernier rassemblement, sont les mêmes. On a toujours du mal à dégager un onze-type. Bien sûr, on a une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler, mais on n'a aucune certitude. Dans le jeu, on ne sait pas ce que ça peut donner et, malheureusement, on n'en saura pas plus avant l'entrée en lice des Bleus, étant donné qu'il n'y a aucun match de préparation prévu avant l'Australie. Avec l'absence de Jonathan Clauss, qui était tout désigné pour jouer piston droit, je m'interroge aussi sur le schéma de jeu qui sera retenu. (Deschamps a annoncé en conférence de presse que la France jouera avec quatre défenseurs, ndlr). Il n'y a que Didier qui a les réponses.