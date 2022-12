"Coup de froid", syndrome "viral"... mais que se passe-t-il chez les Bleus avant la finale ?

À l'image de Jules Koundé, qui n'a pas souhaité du crédit à l'hypothèse d'un virus qui sévirait dans le camp de base tricolore. "Non, non, non", a-t-il balayé en zone-mixte, mal à l'aise au moment d'évoquer ce sujet. Plus loquace, Didier Deschamps ne s'est pas déclaré "anxieux ou quoi que ce soit". "Les températures ont plutôt baissé, et il y a la climatisation à fond. Il y a des états fébriles, on fait tous attention. Avec les joueurs qui ont fait d'énormes efforts, les défenses immunitaires sont plus faibles. (...) Les organismes sont très sollicités, forcément on peut être plus sensibles à tout ce qui pourrait être viral", a indiqué le sélectionneur, sans toutefois préciser la nature de la maladie qui se répand au sein de son groupe.

Depuis le coup d'envoi du Mondial qatari, le 20 novembre, une double épidémie sévit dans le petit État du Golfe. Est-ce la grippe, le Covid-19 ou un simple rhume ? Impossible de le savoir, puisque la Fifa n'impose plus aux équipes de réaliser des tests de dépistage. Si une source proche des Bleus a écarté le coronavirus de l'équation, dès la veille de France-Maroc, le staff tricolore a pris des mesures pour empêcher une propagation du virus. Pour la première fois, l'encadrement des champions du monde a imposé le port du masque en zone-mixte. Comme l'ont fait les Anglais tout au long leur séjour au Qatar.