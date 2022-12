Argentine-France : Karim Benzema au Qatar pour la finale des Bleus ?

Un supporter pas comme les autres. Alors qu'il a repris le chemin de l'entraînement à Madrid, après quelques jours de vacances à La Réunion, Karim Benzema continue de suivre à distance le parcours de l'équipe de France. Comme des millions de Français et Marocains, il a regardé la demi-finale France-Maroc, remportée par les Bleus (2-0), mercredi 14 décembre. Un match auquel il aurait normalement dû participer, s'il n'avait pas été dans l'obligation de déclarer forfait à la veille du Mondial, le 20 novembre, après une blessure au quadriceps gauche.

Les Bleus en finale, "KB9" pourrait se rendre au Qatar. Non pas pour prendre part à la finale contre l'Argentine, tombeuse de la Croatie (3-0), mais pour y assister depuis les gradins du stade de Lusail. Selon une information de Mundo Deportivo, confirmée par le quotidien pro-madrilène AS, le Ballon d'Or 2022 aurait reçu l'autorisation de son club, le Real Madrid, afin de vivre au plus près le potentiel sacre de l'équipe de France, quatre ans après la deuxième étoile glanée en Russie. La presse espagnole insiste, cependant, sur le fait que "la décision" d'aller à Doha pour soutenir ses amis et partenaires en sélection "n'appartient qu'à lui".