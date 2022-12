Karim Benzema présent à la finale ? "Je ne m'occupe pas des invitations", évacue Didier Deschamps

Il n'arrive pas à s'en dépatouiller, même à la veille de finale de Coupe du monde. Comme à chaque fois qu'il se présente à la presse, depuis le coup d'envoi du Mondial, Didier Deschamps a le droit à une question sur Karim Benzema, qui avait été contraint de déclarer forfait, le 20 novembre dernier, suite à une blessure au quadriceps gauche. Au sortir de la demi-finale face au Maroc (2-0), la question d'un retour du Ballon d'Or 2022 pour la finale contre l'Argentine lui avait été posée. "Pfff... Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante", avait soufflé le sélectionneur tricolore, exaspéré.

Rebelote, samedi 17 décembre, à un peu plus de 24 heures de défier l'Albiceleste (à 16h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info) pour une troisième étoile. Cette fois, il a été interrogé sur la possible présence de "KB9", qui pourrait se rendre au Qatar pour soutenir les Bleus. "Vous vous passez le mot ?", a souri le patron de l'équipe de France, un brin agacé.