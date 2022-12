"Le résultat de la finale n'impactera pas ma décision" : l'annonce de Didier Deschamps sur son avenir

"L'équipe de France, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle, dans ma première vie de joueur puis comme sélectionneur. Maintenant ça fait dix ans. C'est vraiment la passion, le très très haut niveau. Je suis très bien, très heureux d'être dans cette fonction-là", a-t-il assuré lors du traditionnel point-presse d'avant-match. "Le plus important ça n'a jamais été moi, mais l'équipe de France. Elle est au-dessus de tout, je suis à son service, depuis dix ans et encore là pour le match (contre l'Argentine, ndlr) qui nous attend demain (dimanche). C'est gentil de penser à moi, mais ce n'est pas moi le plus important." "Je n'ai pas dans ma tête ce qui se passera après", a-t-il ajouté, répétant ne penser à rien d'autre qu'à la finale à venir.