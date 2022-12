"Il ne connaît pas assez le football" : avant la finale, Kylian Mbappé repris de volée par l'Argentine

C'est un affront que les Argentins ne lui ont toujours pas pardonné. En mai dernier, Kylian Mbappé avait mis en doute le niveau du football sud-américain. "L'avantage qu'on a nous, les Européens, c'est qu'on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps. (...) Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe", avait lâché le numéro 10 des Bleus au média brésilien TNT Sports. "C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné".

À la veille de la finale, opposant l'Argentine à la France, dimanche 18 décembre (à 16h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), la petite phrase du numéro 10 tricolore a été rappelée en conférence de presse. Le gardien argentin Emiliano Martinez, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a été convié à réagir. "Il ne connaît pas assez le football, il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter", a attaqué le portier de l'Albiceleste. "Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela."