Nkunku, Pogba... mais pas Benzema : qui accompagne Emmanuel Macron pour la finale Argentine-France ?

Un garçon et une fille de 18 et 19 ans, amateurs de foot et bénéficiant de l'Aide sociale à l'enfance, ont aussi été invités par le président Macron à assister au choc entre Lionel Messi et Kylian Mbappé avec leur directeur d'établissement à Cergy, dans le Val-d'Oise. Paul Pogba et N'Golo Kanté, champions du monde 2018, mais forfaits pour 2022, et l'ancien champion d'Europe 1984 Luis Fernandez, tous trois déjà à Doha, les rejoindront dans la tribune officielle du Lusail Stadium, pour le coup d'envoi de la finale. En revanche, aucune trace du Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, dont le nom ne figure pas dans la liste.