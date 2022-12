Argentine-France : quelles sont les autres nations à avoir remporté trois étoiles ou plus ?

Avec trois étoiles, le vainqueur se hissera à la quatrième place des pays les plus titrés dans l'histoire du Mondial. Il devancera l'Uruguay et le perdant de la finale, avec deux étoiles, et deviendra la seule sélection sacrée à trois reprises. Le podium, lui, est encore loin. Si le Brésil n'a plus goûté au titre depuis 2002, la Seleção demeure la plus titrée avec ses cinq étoiles, juste devant l'Italie et l'Allemagne, avec quatre Coupes du monde pour chaque pays.

Suivez avec nous cette finale, diffusée sur TF1 (16h) ainsi qu'en vidéo et en intégralité sur MYTF1.