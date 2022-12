VIDÉO - Argentine-France : revivez le but du triplé historique de Kylian Mbappé (3-3)

Un but une nouvelle fois héroïque pour Kylian Mbappé qui rentre encore plus dans l’histoire en devenant le second joueur à inscrire un triplé en finale de Coupe du monde, après Geoff Hurst lors de la finale de 1966 entre l’Angleterre et l’Allemagne. Mais surtout, c’est un 12e but pour Kylian Mbappé en Coupe du monde. Légendaire.