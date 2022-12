Argentine-France : un jour de récupération en moins pour les Bleus, vrai désavantage ?

En 2010, par exemple, l'Espagne triomphe face aux Pays-Bas (1-0) alors que la Roja se hisse en finale le lendemain de la victoire des Néerlandais. Même cas de figure huit ans plus tôt, en 2002, lorsque le Brésil accroche sa cinquième étoile. La Seleção l'emporte face à l'Allemagne (2-0), qui disposait pourtant de 24 heures de repos en plus. Tout comme en 1990, avec la victoire de la RFA devant l'Argentine (1-0), malgré une qualification acquise un jour plus tard.

L'équipe de France ne peut pas en dire autant. En 2006, lorsqu'elle s'incline aux tirs au but face à l'Italie (1-1, t.a.b 5-3), c'est elle qui avait disputé sa demi-finale en deuxième. En 2018, en revanche, les Bleus acquièrent leur billet pour la finale la veille du match de la Croatie. Et finissent par s'asseoir sur le toit du monde en succédant à l'Allemagne (4-2), elle-même gagnante de la finale 2014 avec un jour de récupération de plus que l'Argentine (1-0).