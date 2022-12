Coupe du monde : Lionel Messi entre définitivement dans la légende

Arrivé au Qatar après un début de saison solide avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi était en mission. Après avoir annoncé qu’il s’agissait de sa dernière Coupe du Monde, l’Argentin de 35 ans a immédiatement montré son impact sur l’Albiceleste. Auteur de sept buts en autant de rencontres, la Pulga est devenu le premier joueur de l’histoire de la compétition à marquer en phase de poule, huitième de finale, quart de finale, demi-finale et en finale de Coupe du monde. Une performance qui démontre une fois de plus l’importance de l’Argentin, premier tireur de l’Albiceleste lors de la séance de tirs au but.

Ce sacre pour Lionel Messi intervient deux ans après le décès de Diego Maradona, icône historique du football argentin et vainqueur de la Coupe du monde en 1986, lors du dernier sacre en date de l’Argentine. Longtemps comparés par leur apport au football mondial, Lionel Messi était longtemps critiqué pour son palmarès vide d’un Mondial. C’est désormais chose faite avec, en prime, le titre de meilleur buteur de l’Argentine dans la plus grande des compétitions : avec 13 buts inscrits, la Pulga a définitivement pris le dessus sur la légende décédée en 2020.